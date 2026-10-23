Funaro: "Avere gli Europei a Firenze sarebbe bellissimo". E la candidatura non riguarda solo il Franchi

La Nazione riporta alcuni passaggi delle dichiarazioni che la Sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto ieri a margine del sopralluogo al Franchi insieme a Massimo Sessa, consulente per gli stadi in vista di Euro2032.

Le parole di Funaro

“Avere gli Europei sarebbe una bellissima occasione per la città” ha detto la Funaro, che poi ha ribadito come serva ancora mantenere la cautela circa la scelta di Firenze come città ospitante della competizione continentale.

Candidatura a 360 gradi

La sindaca fiorentina ha poi ribadito come la candidatura non riguardi solo lo stadio in senso stretto, ma anche tutte le opere connesse come la tramvia, l'accessibilità, le infrastrutture necessarie e i collegamenti.