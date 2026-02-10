A Lady Radio ha parlato l'ex viola Ezio Sella, mostrando varie perplessità sulla fase difensiva della Fiorentina e poi spaziando anche su alcuni singoli, Dodô in particolare.

“La situazione non è bella, la Fiorentina è in crescita ma prende troppi gol. La difesa mostra evidente fragilità, Vanoli deve lavorare molto su questo aspetto. A centrocampo e in attacco la squadra è a posto, ma in difesa si vedono errori madornali che costano punti. La squadra ha le potenzialità per salvarsi, ma servono coesione, lavoro, compattezza: una buona fase difensiva è essenziale. Ho lottato per non retrocedere con la Fiorentina e c’era grande unione nel gruppo, sapendo che c’era un obiettivo da raggiungere. Più che paura credo che oggi ci sia tensione, ma va superata tutti insieme per arrivare alla salvezza. Il pericolo è quando si pensa troppo a se stessi e poco al collettivo”.

“Ho visto tante gare della Fiorentina e c’è un calciatore come Dodô che in fase difensiva è disastroso, commette spesso errori. Deve capire che la prima cosa per un difensore è saper difendere, poi attaccare, invece lui fa il contrario. Oggi la fase difensiva dell’esterno è fondamentale. Quando la palla va in zona di Dodô, sta troppo lontano dall’avversario, concedendo metri decisivi agli avversari. Si potrebbe provare Fortini al posto suo o sfruttarlo in avanti con qualcuno che gli copra le spalle. I quattro difensori dietro devono essere più compatti e solidi”.

“Rugani è un buon difensore e bravo sotto l’aspetto tattico. Sa leggere bene le situazioni di gioco e potrà essere un valore aggiunto per la difesa. È un calciatore attento, sa valutare bene le giocate e potrebbe aiutare anche Pongracic, che un po’ come tutti gli stranieri vengono in Italia fatica sotto certi aspetti difensivi. Potrebbe anche aiutare Comuzzo ma sarebbe possibile anche la soluzione difesa a tre. Solomon? Ha ottime qualità, salta l’uomo, è intelligente, sta dimostrando di poter fare veramente bene, lui ed Harrison hanno portato un'altra intensità. Il discorso però in primis è generale, serve il miglioramento di tutti i componenti della rosa”.