Il tecnico Di Francesco aveva annunciato che Sottil non sarebbe partito titolare ma uno spezzone era forse nei piani, senonché a fine del primo tempo di Lecce-Juve Stabia, (primo turno di Coppa Italia) Banda ha pensato bene di farsi espellere per un intervento a forbice, con i suoi avanti per 1-0. Un rosso che ha costretto il Lecce a difendere il vantaggio, firmato su rigore da Krstovic, e a rinunciare anche alla verve offensiva dell'ex viola: per lui una serata da spettatore nel match poi vinto per 2-0 ed esordio rimandato.