Premio Maria Nisticò: Ordine dei Giornalisti della Toscana, Associazione Stampa Toscana e USSI Toscana tra i protagonisti della XV edizione

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana, l’Associazione Stampa Toscana e l’USSI Toscana saranno tra i protagonisti della XV edizione della Notte del Pallone Rosa – Premio Maria Nisticò, in programma mercoledì 1° luglio, dalle ore 19, all’impianto sportivo Valerio Bartolozzi di Scandicci.

La manifestazione, organizzata dal 2011 per volontà della famiglia e degli amici di Maria Nisticò, ai quali dal 2021 si è affiancata l’Associazione “Spingi la Vita Onlus”, rende omaggio alla giovane calabrese originaria di Cardinale, in provincia di Catanzaro, trasferitasi a Scandicci presso lo zio Rosario e tragicamente scomparsa nel 2008 nella piscina comunale della città. Dal desiderio di mantenerne vivo il ricordo è nato un premio che, anno dopo anno, è diventato un appuntamento di riferimento per il mondo dello sport. L’Associazione “Spingi la Vita Onlus” sostiene le persone vittime di incidenti invalidanti delle capacità motorie e le loro famiglie, contribuendo a rendere città, sport e ogni altra attività sempre più accessibili e organizzando iniziative e campagne di sensibilizzazione dedicate ai temi dell’inclusione e della solidarietà.

Nel corso degli anni il Premio Maria Nisticò ha saputo crescere mantenendo intatto il suo spirito originario. Dalle prime edizioni, dedicate anche a figure spesso lontane dai riflettori – come magazziniere di società dilettantistiche, atlete amatoriali e croniste locali – fino ai riconoscimenti assegnati a campionesse, dirigenti, arbitre e giornaliste di livello nazionale, la manifestazione ha sempre premiato chi, attraverso lo sport e il proprio lavoro, è diventato esempio di passione, impegno e valori umani.

Anche l’edizione 2026 conferma questo livello di eccellenza. La serata sarà condotta dai giornalisti Sara Meini e Mario Tenerani e vedrà la consegna del Premio Maria Nisticò a Maria Adele De Francisci, caporedattrice della TGR Rai Toscana, all’arbitra internazionale di futsal Chiara Perona, alla campionessa paralimpica di sitting volley Giulia Aringhieri e all’ex pallavolista Sandra Nuti.

L’USSI Toscana sarà presente con una nutrita rappresentanza e con la propria squadra di calcio, già vincitrice di alcuni tornei cittadini. Ad aprire la serata sarà la Partita del Cuore, che vedrà la formazione dell’Unione Stampa Sportiva Italiana affrontare la squadra degli arbitri della Sezione AIA di Firenze, in una sfida all’insegna dell’amicizia, del fair play e dei valori più autentici dello sport. Il calcio d’inizio sarà affidato alla campionessa europea di pugilato Martina Righi, ospite della manifestazione e simbolo di determinazione, sacrificio e passione sportiva.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà dedicato al giornalismo sportivo. La Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana consegnerà una targa alle giornaliste sportive Michela Lanza e Rocío Rodríguez, quale riconoscimento per la professionalità, la competenza e l’impegno con cui raccontano quotidianamente il mondo dello sport.

Nel corso della serata sarà inoltre assegnato il premio “Sport Città di Scandicci” a Niccolò Turrini, arbitro recentemente promosso alla CAN.

La Notte del Pallone Rosa continua così a rappresentare un momento di incontro tra sport, giornalismo e impegno civile, mantenendo vivo il ricordo di Maria Nisticò attraverso l’esempio di donne e uomini che, con il loro lavoro e la loro passione, testimoniano ogni giorno i valori più autentici dello sport. Un appuntamento che, da quindici anni, unisce memoria, solidarietà e cultura sportiva, nel segno dell’inclusione, del rispetto e dell’impegno sociale.