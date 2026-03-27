L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio: “Quando sta bene Kean è una forza della natura, deve imparare a gestire meglio la fase di finalizzazione ma il tempo è dalla sua parte. Il merito della sua esplosione è della Fiorentina, di Pradè e Palladino che ci hanno creduto in un momento in cui veniva da stagioni fallimentari. Se non trovi una società e un allenatore che credono in te è difficile emergere. Esposito è emerso perché Chivu, che l'aveva avuto in Primavera, ha chiesto alla società di tenerlo e l'ha fatto giocare. Ai ragazzi bisogna dare fiducia e tempo, non si può pretendere che in prima squadra offrano lo stesso rendimento della Primavera".

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina da anni è in una situazione molto provvisoria in panchina, non riesce mai a trovare un allenatore che metta d'accordo tutti. Lo abbiamo visto con Palladino, con Pioli, anche adesso con Vanoli. Baldini dell'Under 21 è un esempio da questo punto di vista: anche in pochi giorni è riuscito a legare con questi ragazzi. Sono sicuro che se giocasse la Serie B con questo gruppo farebbe molto bene”.