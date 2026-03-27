De Santis: "Conference e Mondiale potrebbero essere decisivi per il futuro di Kean. Vanoli? Vedo difficile una sua conferma"

L'intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina Lorenzo De Santis ha parlato così a Lady Radio: “Kean è il calciatore che può spostare di più nel prossimo mercato, la sua stagione è deludente anche se può tranquillamente arrivare in doppia cifra magari trascinando la squadra alla salvezza e in fondo alla Conference. Sappiamo che ha una clausola importante, ma che potrebbe diventare non irraggiungibile se Kean portasse l'Italia al Mondiale e poi fornisse delle belle prestazioni in America. Sappiamo quanto il Mondiale influenzi il mercato, per cui vediamo che cosa succederà in estate”.

“Due fattori da considerare”

Poi ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che la clausola va pagata tutta in un'unica soluzione, e questo è un cavillo che in Italia potrebbe causare qualche difficoltà. Ciò non toglie che, dopo il 15 luglio, la Fiorentina possa intavolare un altro tipo di trattativa. Ci sono però altri fattori da considerare: uno come dicevamo è l'eventuale partecipazione al Mondiale, l'altro è il finale di stagione della Fiorentina. Se i viola vincessero la Conference, qualificandosi quindi per l'Europa League, dovrebbero costruire una rosa completamente diversa e in tal caso la posizione di e su Kean potrebbe cambiare”.

“Mi sorprenderebbe una conferma di Vanoli”

Infine: “Dopo una stagione è giusto e doveroso cambiare tante facce e partire con un nuovo allenatore. Non me ne voglia Vanoli, ma quando un direttore sportivo arriva in una nuova società con un contratto lungo come quello di Paratici, la scelta più importante è proprio quella dell'allenatore e mi sorprenderebbe non poco vedere una conferma di Vanoli. Sul profilo da individuare, credo che lo snodo principale sia il tipo di tecnico da scegliere: se uno che ha una filosofia molto precisa come De Zerbi, oppure uno più navigato e con maggiore esperienza. Ad oggi, però, è troppo presto per parlarne in maniera concreta”.