L'Angola cambia allenatore... Che fa subito fuori Nzola dai convocati
La nazionale angolana ha annunciato questa mattina il nuovo tecnico dopo l'addio di Pedro Gonçalves. Il nome del nuovo CT corrisponde a quello di Patrice Beaumelle, francese, vincitore due volte della Coppa d'Africa con Zambia (2011-12) e Costa d'Avorio (2014-15).
Diffidenza angolana
L'ultima sua avventura all'Umm Salal SC, in Qatar. I tifosi angolani hanno preso con diffidenza il suo arrivo, con molti che avrebbero preferito un CT angolano alla guida della nazionale.
Nzola subito out
Diramate anche le prime convocazioni del tecnico francese per le sfide di ottobre contro Swaziland e Camerun, valide per le qualificazioni in Coppa del Mondo. Subito assente M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina in prestito al Pisa, che aveva ritrovato l'Angola nell'ultima gestione Gonçalves.