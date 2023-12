Kouame, l’uomo di fiducia di Italiano. L’impegno costante in campo come garanzia e un rinnovo sempre più probabile all’orizzonte

Potremo chiamarlo l’uomo di fiducia. Perché Christian Kouame è questo: è la risorsa offensiva più duttile a disposizione del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. L’impegno e l’abnegazione del giocatore in campo sono sempre di rilievo, come del resto hanno dimostrato anche le recenti prove più che buone disputate sul campo. Lo stesso Italiano alcuni mesi fa aveva detto: “Se devo andare in battaglia me lo porto sempre con me”. Parole che certificano tutta la fiducia e il feeling dell’allenatore nel suo giocatore, che sta dimostrando sempre di più quanto può essere alla causa della squadra viola.

Ma il futuro dell'ivoriano è in bilico

Il suo contratto con la Fiorentina è però prossimo alla scadenza, dato che ha un accordo fino a giugno 2024. I corteggiamenti di altre squadre italiane ma anche dall’estero non sono mancate in queste settimane e probabilmente si ripresenteranno nella finestra invernale di calciomercato. Ma il giocatore ivoriano, prima di valutare eventuali nuove destinazioni, sta aspettando prima di tutto una proposta di rinnovo con i viola.

Il matrimonio s'ha da fare?

Un’offerta per un prolungamento almeno fino al 2027 è comunque nell’aria da un po', e potrebbe diventare realtà nel giro di poco tempo. Kouame ci sente tantissimo per la maglia viola ed è legatissimo all’ambiente, motivo per il quale non dovrebbe essere complicato trovare un accordo che possa essere approvato da ambo le parti. E poi a tifare per la sua permanenza in viola è lo stesso Italiano, che di certo non vuole assolutamente privarsi di lui. Un matrimonio quindi, quello tra Kouame e la Fiorentina, che sembra destinato a protrarsi e consolidarsi nel tempo.