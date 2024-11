Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno Ernesto Poesio, commentando la sfida in arrivo tra Fiorentina ed Inter.

“Domani sarà una partita importante e già il fatto che la Fiorentina se la giochi a viso aperto è motivo di orgoglio. Certo, l'Inter ha un valore superiore ai viola, ma avranno anche molte più pressioni anche dipendendo dal risultato del Napoli. Siamo arrivati ad un terzo di campionato, tante cose possono cambiare ma la Fiorentina è sicuramente in corsa, e domani ci sarà un gran test che li aspetta”

“Avendo giocato in Conference, siamo più riposati di loro che hanno giocato in Champions, e qualche punto per strada lo devono lasciare. Non dobbiamo pensare alla sconfitta, non ci dobbiamo buttare giù se dovesse andare male”. Poi aggiunge, su Colpani: “In posizione defilata può rendersi più utile alla squadra, Palladino l'ha portato a Firenze e si fida di lui, quindi mi fido anch'io”