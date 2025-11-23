Un ex Fiorentina è il protagonista negativo nella finale di Conmebol 2025 e consegna la vittoria agli avversari
Vitor Hugo, difensore del Palmeiras
Vi ricordate di Vitor Hugo? L'ex difensore brasiliano della Fiorentina adesso gioca nell'Atletico Mineiro, che ieri pomeriggio si è giocato la finale di Conmebol 2025 contro il Lanus.
L'errore decisivo
Proprio Vitor Hugo si è fatto parare il 14esimo rigore di una serie che ha portato poi, grazie a quell'errore, alla vittoria gli argentini.
Gli errori dei brasiliani
Per l'Atletico Mineiro avevano già sbagliato prima dell'ex Fiorentina anche Hulk e Gabriel Teixeira.
