Un ex Fiorentina è il protagonista negativo nella finale di Conmebol 2025 e consegna la vittoria agli avversari

Vitor Hugo, difensore del Palmeiras
Vi ricordate di Vitor Hugo? L'ex difensore brasiliano della Fiorentina adesso gioca nell'Atletico Mineiro, che ieri pomeriggio si è giocato la finale di Conmebol 2025 contro il Lanus. 

L'errore decisivo

Proprio Vitor Hugo si è fatto parare il 14esimo rigore di una serie che ha portato poi, grazie a quell'errore, alla vittoria gli argentini. 

Gli errori dei brasiliani

Per l'Atletico Mineiro avevano già sbagliato prima dell'ex Fiorentina anche Hulk e Gabriel Teixeira. 

