È l'ora dei gradoni per il nuovo Franchi. Si guarda al commissario degli stadi per una svolta
Dopo le maxi travi e il completamento dello ‘scheletro’, è l'ora della posa dei gradoni nella nuova tribuna Fiesole (chiamarla curva è improprio) che ospiterà il cuore caldo dei sostenitori gigliati in futuro.
Prima i gradoni e poi la copertura
Il cronoprogramma dei lavori al Franchi ci propone ora proprio questo passaggio, un altro momento delicato prima di passare all'ultima fase che è quella della copertura di un grande spicchio di stadio. E con questa che si completerà poi il primo lotto.
Il Commissario
Intanto però il Comune attende novità anche dal nuovo Commissario straordinario per gli stadi degli Europei 2032, Massimo Sessa, che potrà portare una nuova svolta: quella di permettere i lavori anche la sera/notte per imprimere un'accelerazione al tutto.
Entro breve giro di posta sono attese novità anche in questo senso.