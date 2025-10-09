L’ex calciatore viola Sauro Fattori ha parlato a Tuttomercatoweb.com e tra i vari temi toccati si è espresso anche sulla convocazione in Nazionale di Nicolussi Caviglia, nuovo giocatore della Fiorentina.

‘Nicolussi Caviglia è un calciatore futuribile’

“Sono contento per il giocatore, la convocazione dell’Italia è una qualcosa di importante e significa che è anche un buon acquisto per la Fiorentina, un calciatore futuribile. Gattuso lo ha convocato anche perchè gli mancano vari centrocampisti, tra cui Rovella, ma essere già nel giro è importante”.

‘Spero possa dare una mano alla Fiorentina’

“Nicolussi Caviglia ha fatto bene lo scorso anno a Venezia e aveva già fatto bene alla Juventus, probabilmente la convocazione è stata inaspettata anche per lui, mi auguro che gli dia forza e che il calciatore possa dare una mano alla Fiorentina”.