Dopo due anni non positivi l'avventura di Beltran a Firenze può dirsi definitivamente conclusa. Eppure l'argentino non sembra aver fretta di trovarsi una nuova sistemazione. L'offerta del Flamengo era stata prontamente accettata dalla Fiorentina, ma l'attaccate l'ha rifiutata per continuare il proprio sogno europeo. La squadra viola ha fretta di liberarsi di lui per sbloccare un mercato a rilento, ma Beltran è davvero un giocatore che non merita stare in questa Fiorentina?

Fuori dalle rotazioni viola

Nelle ultime due amichevoli estive, contro Nottingham Forest e Manchester United, Beltran è rimasto per tutti i 180 minuti a guardare i compagni. Un segnale inequivocabile delle gerarchie che ha in testa Stefano Pioli. La prospettiva di rimanere a sedere per la maggior parte del campionato non sembra spaventare troppo l'attaccante classe 2001, che sta prendendo tempo per decidere del proprio futuro. Pradè sta cercando di piazzare il calciatore dall'inizio del mercato, ma trovare qualcuno che accontenti le richieste dei viola e del giocatore sembra assai difficile. La cessione dell'argentino rimane necessaria per sbloccare il mercato viola, ma la sensazione è che la questione si possa risolvere negli ultimi giorni d'agosto, magari quando i viola saranno costretti ad abbassare le pretese economiche.

Un'ultima chance?

Certamente l'attaccante ex River per ora non ha rispettato le aspettative e non ha mai convinto fino in fondo, ma (troppo a sprazzi) ha mostrato delle qualità non da poco. Inoltre lo schema tattico che sta cercando di disegnare Stefano Pioli sembra essere perfetto per le sue caratteristiche. Anche volendo fare un ragionamento puramente economico la cessione di Beltran non porterebbe quel gran bottino nelle casse viola, necessario per un salto di qualità. E allora la domanda sorge spontanea: Davvero l'argentino non può ritagliarsi un posto nelle rotazioni di questa Fiorentina?