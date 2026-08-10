La Nazione: Fabbian via per portare Thorstvedt in viola

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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In apertura c'è il mercato: “Fabbian via per portare Thorstvedt Piccoli-Bologna, questione di soldi”. Sottotitolo: “Si accende una nuova settimana di affari. Grosso aspetta il centrocampista. E in attacco c'è Pellegrino”. Di spalla: “Fortini in bilico E lui toglie le foto social”. In taglio medio: “Maldini e la scelta del nuovo Ct II no di Malagò salva... Grosso”.

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Qui troviamo: “L'estate della rivoluzione Sette volti nuovi titolari E la spinta di Atta e Tuono riaccenderà super-Kean". E ancora: “Viaggio nella squadra trasformata dagli acquisti. Quanta abbondanza in difesa”.