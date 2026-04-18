La Nazione: Fiorentina, ora le scelte
Questa mattina il Quotidiano Sportivo, all'interno de La Nazione di Firenze, dedica un'ampia sezione alla Fiorentina.
Pagina 4
Il titolo in apertura recita: “Fiorentina, ora le scelte”. L'approfondimento a pagina 4: “Addio Europa e salvezza in arrivo. Nuovo allenatore e futuro di Moise: sì, è già l’ora delle scelte decisive. Grosso, Farioli o chi? Viola di fretta”. Di spalla, invece: “Fuori a testa alta. Palace avanti. Ndour, che forza”.
Pagine 5 e 6
A pagina 5, invece: “Fagioli punta su Lecce. Dubbio Rugani-Pongracic”. Di spalla: “Affari, risultati, stadio. Il potere della... Vodka”. Scorrendo a pagina 6, c'è un approfondimento: “Kean, la rissa-social con il creator Pengwin diventa realtà (e poi sfuma) con Le Iene”.
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