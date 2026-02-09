Un altro weekend dello scherzo: la Fiorentina butta punti nel recupero e le concorrenti vincono al 90'. Se anche il destino volta le spalle...

La giornata di campionato (si chiuderà stasera e nel pomeriggio c'è Atalanta-Cremonese….) ha parlato: sabato la Fiorentina avrebbe potuto trascorrere la notte da quart'ultima, mettendo anche una certa pressione al Lecce e fino al 93' la situazione era questa. La rete di Maripan ha inaugurato invece una catena di eventi infausti: oltre alla beffa del 2-2 in una partita che la squadra viola meritava di vincere, sono arrivati ieri i successi di Parma e Lecce.

I ducali hanno beneficiato di una superiorità numerica di quasi 70 minuti ma hanno vinto a Bologna solo al 94' grazie al carneade Ordonez, con il classico tiro della domenica. E che dire del Lecce: prima il regalone della difesa dell'Udinese a concedere a Gandelman l'1-0, quindi sull'1-1 al 90' ecco la rete su punizione di Banda. E così i salentini sono saliti a +3 mentre il Parma è addirittura a +8, quasi irraggiungibile. Uno scenario che con i giusti incastri poteva essere ben diverso.