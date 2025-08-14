La sfortuna continua a perseguitare Berrettini: il tifoso della Fiorentina non andrà agli Us Open
Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, tifoso della Fiorentina, salterà anche gli US Open, in programma dal prossimo 24 agosto fino al 7 settembre.
Ennesimo forfait
Si tratta per lui del quinto forfait consecutivo, dopo quelli di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati. L'ultimo match giocato da Berrettini risale al primo turno dell'ultimo Wimbledon contro il polacco Majchrzak, lo scorso 30 giugno.
Nel 2019 invece…
A Flushing Meadows entra dunque in tabellone lo statunitense Brandon Holt. Agli US Open Berrettini era stato semifinalista nel 2019, quando si arrese solo a Rafa Nadal, poi campione.
