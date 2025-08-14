​​
La sfortuna continua a perseguitare Berrettini: il tifoso della Fiorentina non andrà agli Us Open

Redazione /

Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, tifoso della Fiorentina, salterà anche gli US Open, in programma dal prossimo 24 agosto fino al 7 settembre. 

Ennesimo forfait

Si tratta per lui del quinto forfait consecutivo, dopo quelli di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati. L'ultimo match giocato da Berrettini risale al primo turno dell'ultimo Wimbledon contro il polacco Majchrzak,  lo scorso 30 giugno. 

Nel 2019 invece…

A Flushing Meadows entra dunque in tabellone lo statunitense Brandon Holt. Agli US Open Berrettini era stato semifinalista nel 2019, quando si arrese solo a Rafa Nadal, poi campione.

