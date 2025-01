"Gasperini è un presuntuoso e ieri l'ha confermato. L'Atalanta non è pronta per vincere lo Scudetto"

L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio esprimendosi senza mezzi termini su Gian Piero Gasperini: “E' un presuntuoso, ieri non mi hanno convinto né le sue scelte né le giustificazioni del post partita. Poteva fare un turnover diverso, una staffetta intelligente, invece ha voluto strafare e ha perso”.

“Atalanta non pronta per lo Scudetto”

“Ieri - ha aggiunto Bonanni - è emersa la differenza tra l'Atalanta e una squadra abituata a vincere come l'Inter. I bergamaschi non sono pronti per vincere lo Scudetto, la partita di ieri ne è stata la dimostrazione”.