Arrivano conferme: Infantino lascia la Fiorentina. Ecco la formula dell'operazione

Nelle scorse ore erano arrivate le prime voci di un possibile addio di Gino Infantino alla Fiorentina, ora ci sono anche le conferme. A darle è il giornalista Cesar Luis Merlo, che ha confermato la cessione del giocatore all'Argentinos Juniors.

L'operazione

Come scrive l'esperto sudamericano i due club hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del centrocampista classe 2003. Così l'ex Rosario torna in Argentina con la formula del prestito per un anno con opzione di acquisto.

Rendimento

Nella scorsa e ultima stagione, dopo il suo mancato passaggio al Cosenza, Infantino si è trasferito all’Al Ain di Hernan Crespo, dove è riuscito a collezionare solo un gol in sole 7 presenze, a causa di un infortunio.