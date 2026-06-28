Zazzaroni: "Cardinale è stato preso per il collo da Jorge Mendes nella trattativa per Ramos". Una scena già vista... a Firenze

La storia tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina è una delle pagine più buie della storia recente dei viola: le dinamiche che portarono al suo esonero sono incredibilmente simili a ciò che sta accadendo al Milan.

La breve parentesi

Gattuso, infatti, fu esonerato due settimane dopo l'inizio del mercato per divergenze tra la società e il suo procuratore, Jorge Mendes, su alcuni acquisti che voleva portare alla Fiorentina, giudicati troppo onerosi. Ebbene, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha sollevato una questione che sa di déjà-vu relativa all'acquisto da parte dei rossoneri di Gonçalo Ramos, assistito di Mendes così come Ruben Amorim, nuovo tecnico dei rossoneri.

Il commento di Zazzaroni

“O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Cardinale è stato preso per il collo da Mendes - scrive sui propri canali social -. Il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere al Da Luz”.