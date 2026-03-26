Dalic: "Gioca Pongracic e lo metto in una difesa a tre. Del resto questo abbiamo"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Croazia sarà impegnata in un paio di amichevoli in questa parentesi dedicata alle nazionali. Per la gara contro la Colombia, il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, verrà lanciato dall'inizio.
Difesa a tre
Ad annunciarlo è stato il selezionatore croato, Zlatko Dalić, che metterà in campo una difesa a tre composta da Luka Vušković, Martin Erlić e Marin Pongračić.
“Pongracic a sinistra”
"Devo ammettere che inizialmente non ne ero entusiasta di questa soluzione - ha detto - ma abbiamo questo profilo di giocatori. Luka Vušković gioca benissimo in quella posizione nel club, quindi giocherà come difensore centrale, Erlić a destra e Pongračić a sinistra".
Un bel banco di prova dal punto di vista tattico questo per il centrale viola.
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