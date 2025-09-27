Gilardino: "Vivrò la partita con la testa fredda e il cuore caldo. I nostri tifosi dovranno trascinarci"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che i suoi affronteranno contro la Fiorentina domani.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina è una squadra forte, aldilà di ciò che dice la classifica. Domani sfidiamo una squadra che è terza nelle transizioni offensive; voglio vedere la stessa mentalità, noi dovremmo essere offensivi a nostra volta, e farci trascinare dai tifosi”.

Sul passato in viola

“Vivrò la partita contro la Fiorentina con la testa fredda e il cuore caldo: essere professionisti però significa pensare al presente e non rinnegare il passato. Comprendo perfettamente l'attesa dei nostri tifosi, conosco la rivalità e so che è aumentata per via dei tanti anni di astinenza passati senza giocarla. Dal canto nostro, noi dobbiamo ‘surfare’ e non perdere l'equilibrio”.

Gli assenti

“Oltre a Stengs, purtroppo si è fermato anche Esteves e mancherà anche Denoon”.