Fiorini: "Montagna luogo ameno per il ritiro estivo, ma i comfort a cui sono abituati i giocatori sono diversi. L'importante..."

Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha commentato a Lady Radio la notizia per cui la Fiorentina starebbe pensando a una località diversa dal Viola Park per il ritiro estivo.

Il pensiero di Fiorini

“La montagna è un luogo ameno e molto buono per il ritiro estivo. Ma il mondo è andato avanti e sappiamo che i giocatori sono abituati a standard di comfort diversi di quelli che può offrire oggi la montagna. Sarebbe perfetto anche per la vicinanza dei tifosi. Ma ci sono interessi anche economici diversi anche da parte delle società".

Il programma

“La prima settimana la squadra deve stare vicina alla sede, visto che ci sono arrivi, visite mediche e altro. Servirebbe andare altrove almeno per la seconda parte di luglio. Credo non ci siano differenze tra Viola Park, Trigoria o Milanello. Ma anche queste squadre vanno all'estero. L'importante è non stare al Viola Park, l'abitudine uccide l'atleta. Grosso? La frase della squadra inalienabile si porta dietro conseguenze molto più gravi e dure di quello che si pensa".