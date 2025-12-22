La Fiorentina ha un nuovo capitano. Il retroscena sul cambio e la richiesta avanzata da Vanoli a Ranieri

Durante Fiorentina-Udinese la fascia da capitano viola ha avuto un nuovo proprietario: David De Gea. Una scelta che ha sorpreso i più, visto la titolarità anche di Luca Ranieri, che fino a ieri era stato il capitano della squadra.

Il colloquio

Il TGR Rai Toscana ha ricostruito il retroscena sul cambio di fascia. Una scelta fatta da Paolo Vanoli che è stata preceduta da un colloquio tra l'allenatore e Ranieri.

Il retroscena

Secondo il telegiornale, Vanoli venerdì avrebbe parlato con il giocatore, chiedendogli un passo indietro. Il difensore, capendo il momento difficile, ha accettato la decisione e il cambio. Da ieri, dunque, il nuovo capitano viola è De Gea.