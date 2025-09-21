L'Inter soffre ma si raddrizza, battendo e staccando il Sassuolo. La Fiorentina resta sotto a entrambe. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si conclude il posticipo della domenica di Serie A, una giornata che ha visto la Fiorentina macinare la seconda sconfitta consecutiva. I punti sono solo due, e infatti la squadra di Pioli resta sotto a entrambe le squadre che hanno giocato stasera.

L'Inter era chiamata a una reazione, arrivata contro il Sassuolo: a San Siro è terminata 2-1 in favore dei nerazzurri. Vantaggio maturato nella prima frazione con Dimarco, mentre il raddoppio arriva a dieci minuti dal termine e lo segna l'altro laterale, Carlos Augusto. Un minuto più tardi Cheddira, su splendida combinazione neroverde, riapre improvvisamente i conti. Frattesi si vede annullare una rete per fuorigioco e poi la gara scorre verso il fischio finale, non senza sofferenze per Chivu e i suoi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 10, Napoli 9, Milan 9, Roma 9, Atalanta 8, Cremonese 8, Como 7, Udinese 7, Cagliari 7, Inter 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.