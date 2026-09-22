Özcan: "Il Galatasaray segue Oulai in ogni suo passo"
Christ Inao Oulai. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
“E' un piccolo Kanté”. L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha riservato parole importanti per il centrocampista viola Christ Inao Oulai.
Però non ha ancora trovato una formula che possa Nicolò Fagioli che, con il ritorno del tecnico di Varese è tornato ad essere un perno del centrocampo gigliato.
Galatasaray
Nel frattempo in Turchia, nazione dalla quale il giocatore è stato acquistato (proviene dal Trabzonspor) ecco che Oulai viene accostato da più parti al Galatasaray.
Mehmet Özcan, giornalista che segue le vicende di mercato del club di Istanbul, ha detto che “il Galatasaray segue Oulai in ogni suo passo”.
Ma in tempi brevi…
Al di là di tutto non sembrano esserci i presupposti per un cambio di squadra in tempi brevi (mercato invernale) per il giocatore.
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