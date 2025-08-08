Ghilardi: "Deluso dalla Fiorentina? Sono scelte di calcio, nessun rancore"

A Radio Radio ha parlato il nuovo difensore della Roma Daniele Ghilardi. Il classe 2003 si è espresso su vari temi, tra i quali il suo rapporto con la Fiorentina.

Alla domanda “E' dispiaciuto che la Fiorentina non l'abbia riscattato?” risponde: “Non provo nessun rancore, sono cresciuto nel loro settore giovanile. Ora sono alla Roma che è una grande squadra e io sono molto contento. Sono scelte di calcio, è normale”.

Il neo acquisto giallorosso porta comunque nelle casse dei viola 5 milioni visto che la Fiorentina si è riservata il 50% sulla futura rivendita del giocatore quando Ghilardi venne ceduto al Verona.