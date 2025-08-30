Un ulteriore dettaglio, tutt'altro che secondario, sul rinnovo di Moise Kean, svelato da Gianluca Di Marzio: i famosi 52 milioni previsti finora diventeranno 62 e saranno validi solo per club esteri. I tempi invece per attivarla saranno i soliti: dal 1 al 15 luglio 2026.

Rettifica: la clausola sarà valida anche per i club italiani.