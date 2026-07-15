Un difensore della Fiorentina è pronto a una nuova esperienza in Serie C

Tanti cambiamenti in casa Fiorentina. Questo calciomercato sta portando molteplici operazioni, in entrata e in uscita. Il club è molto attivo anche a livello giovanile.

Elia, prima il rinnovo…

Uno dei protagonisti è proprio Mirko Elia, difensore classe 2005 rientrato dalla stagione in prestito al Forlì. Il ragazzo ha appena rinnovato con la Fiorentina fino al 2028 e, adesso, è pronto per una nuova esperienza temporanea altrove.

…poi il prestito in C, ecco dove

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Bari è forte su Elia e si è avvicinato concretamente al giocatore. C'era anche il Ravenna sulle sue tracce, ma i biancorossi sono in netto vantaggio ora.