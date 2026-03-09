La Cremonese perde un titolarissimo in vista dello scontro salvezza contro la Fiorentina

La partita di ieri tra Lecce e Cremonese, oltre ad aver mosso la parte bassa della classifica, ha prodotto un'altra, importante notizia per la Fiorentina, in vista della sfida di lunedì prossimo in campionato, proprio contro i grigiorossi.

Assenza sulla sinistra

Infatti, dopo il triplice fischio finale dell'incontro del Via del Mare - terminato 2-1 in favore dei salentini -, l'esterno della Cremonese Giuseppe Pezzella ha usato toni troppo veementi nei confronti dell'arbitro Sozza, reo di non aver assegnato un rigore ai suoi che, nei minuti di recupero, avrebbe rappresentato una chance di pareggio in un match tanto delicato. Pertanto, il direttore di gara ha espulso l'ex Empoli.

Chi lo sostituisce

Questo significa che Pezzella non sarà presente contro la Fiorentina lunedì prossimo, il che costringerà Nicola a privarsi di un suo titolarissimo che, quando sta bene, mette sempre in campo. Al suo posto, con ogni probabilità, scenderà in campo Terracciano (che invece era squalificato proprio nel turno contro il Lecce), in una partita importantissima per le rispettive stagioni: la Fiorentina, infatti, siede sopra i grigiorossi con un risicatissimo margine di appena un punto.