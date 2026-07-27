Santoni: "La società è ambiziosa, ma quando si cambia tanto ci vuole calma. Grosso? Maldini lo avrebbe scelto per la Nazionale"

Il giornalista Andrea Santoni ha avuto modo di parlare del mercato della Fiorentina in collegamento col Pentasport di Radio Bruno.

Sul binomio Paratici-Grosso

“Paratici ha ancora tanto da fare, ma come si può non essere colpiti favorevolmente dall'attività vista finora? Paratici per un verso e Grosso per un altro sono indiscutibilmente figure di grande qualità: lo scorso anno si visse una situazione di mercato simile, tra conferme e arrivi di prospetti interessanti e un allenatore che piaceva tantissimo. Bisogna fare uno sforzo verso una società ambiziosa e con voglia di riscatto, che ha obiettivi importanti: ci vuole calma e gesso, soprattutto con gli esuberi. Cambiare tanti giocatori non è mai facile: spero Firenze sappia accompagnare la squadra anche nei momenti di difficoltà, che inevitabilmente ci saranno, come sempre quando si cambia tanto”.

Sul mister

“Grosso è un professionista esemplare e, se Maldini avesse potuto scegliere, sarebbe stata lui la prima scelta per la Nazionale: è un allenatore che ha fatto le sue esperienze, è maturato molto e adesso è in fase di ascesa. Questa è una tappa fondamentale per la sua carriera”.