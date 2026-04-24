Rugani, un destino che sembra già scritto a fine stagione

Sono giornate decisive per il futuro di Daniele Rugani (LEGGI QUI), che è arrivato alla Fiorentina a gennaio in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus.

Il destino

A fine campionato, però, il difensore viola appare destinato a tornare alla Juventus. Lo scrive Tuttosport che spiega come la Fiorentina non sia più troppo convinta dalla possibilità di riscattare il classe 1994.

Le condizioni

Le condizioni dell'obbligo di riscatto sono basate sulla permanenza in Serie A della Fiorentina e al raggiungimento di almeno 5 presenze da 45 minuti ciascuna. Fino ad ora Rugani ne ha totalizzate solo 2 di presenze. Difficile che Rugani trovi lo spazio richiesto dalle condizioni da qui a fine stagione.