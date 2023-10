Contatto Gonzalez-Wieteska, l'argentino va giù in area, ma probabilmente ha ragione l'arbitro. Nzola e una partenza assolutamente regolare

La partita tra Fiorentina e Cagliari è stata diretta da Marco Di Bello di Brindisi.

La gara si è aperta con il gol di Gonzalez per i viola che è assolutamente regolare perché è Dossena che va addosso al proprio portiere, ostacolandone l'uscita e favorendo l'intervento decisivo dell'argentino.

Qualche protesta della Fiorentina per Gonzalez che va giù in area. L'attaccante gigliato prende posizione e viene toccato da Wieteska, cadendo per terra. Di Bello fa proseguire valutando il contatto come lieve e il Var non interviene. Probabilmente ha ragione l'arbitro nella circostanza.

Infine, sul terzo gol gigliato, posizione assolutamente regolare di partenza da parte di Nzola che poi si invola verso la porta avversaria.