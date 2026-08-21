Il messaggio di Dodô a un passo dall’addio a Firenze: “C’è qualcosa di immenso che sta arrivando nel silenzio”

Il terzino destro della Fiorentina Dodô sta concretizzando il proprio trasferimento. Il Nottingham Forest è pronto ad accogliere il brasiliano, che si prepara a lasciare Firenze dopo quattro stagioni in viola.

Dodô verso l'addio

Intanto, su Instagram, Dodô ha condiviso un messaggio decisamente particolare: “Di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio. Per Dio”.

Il messaggio… è particolare

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