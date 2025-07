Lorenzo Lucchesi e un ritorno solo di passaggio: in attesa di sciogliere i nodi difensivi, il ragazzo piace in Serie B

Il ritorno di Lorenzo Lucchesi alla Fiorentina potrebbe durare meno del previsto: con la strada sbarrata dal sovraffollamento nel reparto difensivo, il centrale - l'anno scorso in prestito alla Reggiana - ha nuove pretendenti dalle serie minori italiane.

Anche se con ogni probabilità il centrale classe 2003 inizierà la preparazione estiva al Viola Park, altrettanto probabilmente giocherà altrove l'anno prossimo: lo ha cercato il Palermo di Pippo Inzaghi, ma anche la Cremonese appena promossa in Serie A e la Sampdoria, retrocessa in Serie C. Tante le pretendenti per il ragazzo, resta da capire la scelta migliore per il suo sviluppo.