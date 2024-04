Luis Alberto sempre più lontano dalla Lazio. Per sostituirlo Tudor vuole un suo ex pupillo adesso alla Fiorentina

Da tempo in casa Lazio si parla del futuro di Luis Alberto. Il centrocampista non sembra destinato a continuare la sua avventura nella Capitale e la società biancoceleste starebbe già valutando alcuni nomi per sostituire lo spagnolo.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, quello più gradito a mister Tudor, che si sarebbe sbilanciato indicandolo alla società è Antonin Barak. Il tecnico croato lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Verona schierandolo come trequartista e in estate proverà a portarlo a Roma.