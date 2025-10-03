Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio dopo la vittoria con il Sigma Olomuc e in vista della Roma: “La Fiorentina non sta bene, ma ieri ci ha detto che non è morta. Piccoli mi piace davvero tantissimo, pazienza se ha sbagliato qualche gol. Ha voglia, ha gli occhi di chi vuole mangiare l'erba, ha un bel tiro e i movimenti del vero centravanti. Dzeko invece l'ho visto disordinato, ha perso dei palloni velenosi, dobbiamo prenderlo così com'è. Spezzo una lancia a favore di Fagioli: non ha fatto molto, ma ha fatto cose semplici e per ripartire bisogna cominciare da quelle”.

“Giusto far giocare De Gea”

Poi ha aggiunto: “Giusto che abbia giocato De Gea, c'era troppo stress. Martinelli se la sentiva di scendere in campo, ma in certi casi è meglio di no. La parata di De Gea nel primo tempo l'avrebbe fatta anche Martinelli? Forse no. Ho sentito tante opinioni dei tifosi che non mi trovano d'accordo: vincere è sempre difficile, non importa contro chi. Noi a Pisa abbiamo preso un punto, il Napoli - che è molto più forte della Fiorentina - ha fatto una fatica immensa a battere i neroazzurri. Mi piace la Firenze che ascolta e predisposta al bene, non quella che vede sempre e solo nero".