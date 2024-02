Corriere dello Sport-Stadio: Una sveglia per tre

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: "Una sveglia per tre". Ovvero: "Bonaventura Gonzalez e Arthur la Viola chiama". Sommario: "Jack ha perso brillantezza Nico non è ancora al top dopo l'infortunio, il brasiliano a corrente alternata. La prima vittoria del 2024 passa dal loro pieno recupero".

Pagina 24

Qui viene ripreso e ampliato il tema della prima: "Arthur, Jack e Gonzalez tre motori da riaccendere". Sottotitolo: "Il brasiliano risente degli acciacchi, Bonaventura ha perso brillantezza E senza il Nico di sempre questa non è più la Viola dei giorni migliori".

Faccia a faccia

Di spalla invece c'è: "Si torna al lavoro al Viola Park è faccia a faccia".