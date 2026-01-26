Il punto sul mercato: per un Ranieri in uscita serve (almeno) un'entrata in difesa. Suggestione araba per Kean, mentre Nzola piace in Italia

Giornata lenta, quella che ha visto i movimenti di mercato attorno alla Fiorentina: la notizia del giorno, chiaramente, ha riguardato la Messa in suffragio del Presidente Commisso, da poco conclusasi. Tornando al mercato, invece, non cambia il quadro generale: ancora tanti esuberi da smaltire e un ruolo, quello della difesa, che rimane scoperto.

Girandola in difesa

Un nome caldo in uscita, proprio parlando di difesa, è quello di Ranieri: l'ex capitano lamenta il poco spazio che gli viene concesso e la sua prossima opportunità potrebbe chiamarsi Torino. Il club granata offre tra i 5 e i 6 milioni, la Fiorentina ci pensa. In caso di partenza piace Dragusin (occhio però alla concorrenza Milan), ma in lista figurano anche i nomi di Diogo Leite e Bijol, sullo sfondo. Per la trequarti invece piace Samardzic: ci sono stati contatti tra le parti, ma nessun affondo da parte della Fiorentina.

Esuberi in uscita

Capitolo esuberi: fra i tanti che sono rimasti ancora in rosa, si segnalano due nuove trattative che potrebbero portarli lontano da Firenze. La prima riguarda Nzola, che dopo l'esperienza negativa al Pisa, è vicino al Sassuolo; Nicolussi Caviglia, che è ancora di proprietà del Venezia, sembrava potesse essere vicino al Cagliari, mentre nelle ultime ore si è inserito in corsa il Parma. Occhio, però, perché i crociati lo prenderebbero solo in prestito.

Il caso Kean

Infine, qualora gli arabi dell'Al Hilal vendessero la propria punta centrale, Inzaghi (attuale tecnico degli arabi) ha dato disposizione per prendere Kean come rimpiazzo. Senz'altro è lui il numero uno sulla lista dell'ex tecnico dell'Inter, ma la Fiorentina chiede tanti soldi e non è scontato che il giocatore accetti la destinazione. Al momento, quindi, solo una suggestione.