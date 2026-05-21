Paratici, fioccano le proposte. Ma il direttore sportivo è stato chiaro sul suo futuro...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continuano a fioccare le proposte di lavoro per Fabio Paratici, benché il dirigente sia stato messo recentemente sotto contratto (e a lungo) dalla Fiorentina.
A Roma, sponda giallorossa, se ne continua a parlare con insistenza di un suo arrivo, in subordine però, a quello di Tony D'Amico.
Battuta e verità
Eppure il direttore sportivo viola è stato molto chiaro sul suo futuro giusto pochi giorni fa. “Ho appena preso casa a Firenze, volete farmela cambiare subito?”. Una battuta la sua, un tentativo di sdrammatizzare la situazione, ma con la verità dei fatti sullo sfondo.
La nuova squadra
Paratici si sta concentrando sulla costruzione della squadra per la prossima stagione e deve prendere in tempi brevi una decisione anche sull'allenatore. Tutto il resto? Illazioni!
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