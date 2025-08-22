Piñones-Arce: "La squadra è quasi pronta, serve avere pazienza sull'idea di gioco. Credo molto in questo gruppo"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce ha commentato la situazione delle ragazze viola alla vigilia del debutto stagionale, in Serie A Women's Cup contro l'FC Como: “Abbiamo lavorato poco più di un mese insieme, credo che la squadra per certi aspetti sia pronta. Anche se c'è stato un momento fatto di molta stanchezza, stavolta siamo più pronte. Nelle prime partite un po' si è già visto, anche senza fare risultato come volevamo, ma serve anche avere pazienza. Serve costruire un'idea di gioco, dobbiamo pensare a quello che vogliamo noi senza focalizzarci troppo sugli avversari”.

E aggiunge: “Credo molto in questo gruppo, lo staff e le giocatrici stanno facendo un lavoro eccezionale. Dobbiamo avere la fiducia in noi stesse e nel processo, mi piacerebbe vedere gioco e intensità perché abbiamo lavorato benissimo sotto questo aspetto. E anche senza palla. Dobbiamo essere brave a gestire i momenti della partita”.