In tanti pronti a rientrare, in pochi pronti a rimanere: la panoramica sui giovani della Fiorentina

Come ogni estate che si rispetti, in casa Fiorentina ci sarà il ritorno di tantissimi giocatori viola che in questa stagione sono stati a giocare in prestito. In tutto sono ben 19, come scrive il Corriere dello Sport e, già oggi sembra scontato che solo una manciata di loro avrà il privilegio di restare a Firenze per giocarsi le proprie chance.

Gli indiziati principali sono Bianco e Lucchesi: il mediano sarà uno dei volti che comporranno il centrocampo, mentre il centrale sarà uno dei ricambi in difesa. Da tenere d'occhio giovani profili come quelli di Dalle Mura, Favasuli, Amatucci e Distefano, oltre a Niccolò Pierozzi.

C'è una lista non banale di giocatori che, invece, torneranno in prestito per fare esperienza: Krastev, Munteanu, Ferrarini, Edoardo Pierozzi, Gentile, Fiorini, Agostinelli, Toci, Guidobaldi, Dutu, Egharevba e Prati.