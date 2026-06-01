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Il Salotto del Calcio in onda stasera: Grosso in arrivo e un mercato in avvio

Redazione /
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Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà l'imminente arrivo di Fabio Grosso, destinato a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, e di mercato, soprattutto in uscita.

Gli ospiti 

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Jacopo Furlan, portiere del Lecco, Angelo Pagotto, Responsabile del Settore Giovanile della Pistoiese, e Niccolò Pascali, allenatore dell'Orvietana. In collegamento ci sarà Federico Carraro, ex Fiorentina e oggi in forze al Gubbio; a leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

 

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