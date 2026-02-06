La notizia della giornata è sicuramente la cessione di Christian Kouamé all'Aris Salonicco, per un addio a un avventura viola che dura per l'ivoriano dal 2020. Per parlare del suo approdo in Grecia Fiorentinanews.com ha contattato Johnny Georgopoulos, giornalista della testata sportiva ellenica SDNA.

Sull'arrivo di Kouamé

"Kouamé sta arrivando a Salonicco. E' il quinto acquisto per l'Aris in questa finestra di mercato. Il suo contratto scadrà a giugno 2027, dunque ha firmato per un anno e mezzo. Si tratta di un free transfer, non di un prestito. L'Aris lo ha acquistato a titolo definitivo".

Sulle sue qualità

"Secondo me ha tutte le potenzialità e le qualità per venire fuori nel campionato greco. L'Aris in questa stagione ha avuto tanti alti e bassi e per questo credo che sarà un giocatore su cui poter fare grande affidamento. È un ottimo giocatore per gli standard del club, potrà sicuramente contribuire a migliorare la classifica della squadra".

Sugli obiettivi

"L'Aris potrebbe ambire a posizioni migliori di quella attuale (la squadra è sesta in campionato, ndr), ma hanno una rosa per finire più in alto da qui alla fine della stagione. Lo stipendio di Kouamé? 500 mila euro (a Firenze ne guadagnava 1,7 ndr). L'Aris in questo momento non può dargli di più ora come ora. Tuttavia, ci sono dei rumours su un possibile fondo americano interessato a rilevare il club. Ad ogni modo, la lotta per l'Europa è dura, perché c'è il Panathinaikos quinto che dista 9 punti dalla quarta. Insomma, 13 punti per l'ultimo posto valido per la qualificazione. Non impossibile, secondo me, ma molto, molto difficile vedere l'Aris in Europa l'anno prossimo".

E sulla rinascita di Jovic all'AEK Atene

"Sapevamo che Jovic si sarebbe potuto riscattare in Grecia, ma forse non così bene. Il merito è dell'ambiente: Luka si trova "a casa" ad Atene e anche con l'allenatore che è serbo come lui".