Alla Fiorentina piace un giovane scozzese, ma l'Udinese accelera prepotentemente: la situazione
Un altro centrocampista per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo l'arrivo di Sohm, la società sta cercando un ulteriore rinforzo per un reparto nevralgico, magari un giocatore di spessore da affiancare all'ex Parma, Fagioli e gli altri. Ma la Fiorentina guarda anche in prospettiva.
Un giovane
Ecco allora che il portale inglese FootItalia fa il nome di Lennon Lee Miller, centrocampista del Motherwell. Per il classe 2006 c'è una discreta concorrenza in Italia: oltre alla Fiorentina si sono informate Torino, Como, Bologna e soprattutto Udinese, che nelle ultime ore sembra aver accelerato in maniera significativa.
