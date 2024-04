Poco prima che la Fiorentina scendesse in campo contro il Milan, il Cesena batteva di misura il Pescara grazie a un gol del difensore in prestito dai viola Edoardo Pierozzi. Una vittoria per 1-0 che ha permesso ai bianconeri di avere la matematica certezza del ritorno in Serie B con quattro giornate di anticipo. Queste le parole di Pierozzi al Resto del Carlino:

“Una volta in vantaggio, speravo solo che la partita finisse il prima possibile. Subito non mi ricordavo nulla poi ho metabolizzato quello che è successo. Sulla punizione di Donnarumma ero davanti ad Andrea Ciofi, abbiamo saltato facendo lo stesso movimento. Se non avessi preso la palla io, l’avrebbe deviata lui. Il gruppo in questa stagione trionfale è stato fondamentale e lo sarà fino alla fine”