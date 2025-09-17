Sohm: "A Firenze mi perfeziono, voglio fare più gol e assist. Bellingham il migliore ma il mio idolo si chiama Tourè"

Simon Sohm è molto determinato: con la Fiorentina ha voglia di crescere anche a livello individuale, perfezionare alcune sue caratteristiche di gioco: “Voglio fare più gol e assist innanzitutto, ma posso migliorare anche difensivamente” ha detto al Corriere dello Sport-Stadio.

Riferimenti

Per il suo ruolo ha dei punti di riferimento precisi: “Mi piace tanto Declan Rice, in Italia apprezzo Anguissa, McTominay e Barella, sono tutti simili a me, box to box. E poi c'è Jude Bellingham, per me è il migliore”.

L'idolo

L'idolo calcistico di Sohm, però è un altro: “Yaya Tourè, mi ispiro molto a lui anche se è di un livello altissimo”.