In conferenza stampa tocca a Nicolò Fagioli parlare della sconfitta della Fiorentina a Napoli:

"Nel primo tempo è stato complicato perché giocavano contro una squadra fortissima, abbiamo sofferto il loro pressing e abbiamo sbagliato molto. Nel secondo tempo siamo entrati meglio anche se abbiamo subito subito gol, poi abbiamo iniziato a giocare. Forse dobbiamo iniziare la partita così, questo è l'unico rimpianto.

Ci manca cattiveria per salvarci? Sicuramente il mister sta lavorando molto su questo, purtroppo è la verità: siamo lì sotto e stiamo lottando per rimanere in Serie A, anche se la squadra non è stata costruita per questo. Abbiamo mostrato nelle ultime 7-8 partite a mostrare qualcosa di meglio sotto il profilo dell'atteggiamento. Poi contro il Napoli è molto difficile perché fisicamente e tecnicamente sono una grande squadra. C'è rammarico perché poteva venire fuori l'1-1 nell'unica occasione del primo tempo.

Fiammella già spenta? No, questo è impossibile. Non si può spegnere la fiammella ora, se qualcuno pensa di farlo è giusto che stia fuori ma penso che nessuno l'abbia fatto.

A livello difensivo dobbiamo migliorare ma non solo il reparto arretrato, la verità è che stiamo prendendo due gol a partita. Diventa difficile poi vincere le partite. Nelle ultime gare mi stanno marcando a uomo, tocca a me smarcarmi".