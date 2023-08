Il sogno Baldanzi fa gola alla Fiorentina. Ma la richiesta dell'Empoli non aiuta

La Fiorentina sogna il gioiello dell'Empoli Tommaso Baldanzi. Il club viola è fortemente interessato al classe 2003: lo riporta Sky Sport, che ribadisce la presa di posizione già nota dall'affare (poi saltato) Castrovilli al Bournemouth.

Non aiutano, tuttavia, le richieste degli azzurri, che non sono disposti a scendere a compromessi per il loro pezzo più pregiato. L'Empoli chiede 30 milioni di euro per Baldanzi e non si smuove da questa cifra. Un prezzo che supera addirittura l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina, ovvero Nico Gonzalez (27 milioni).