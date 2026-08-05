Terremoto a Lecce, l'ex viola Mencucci lascia a sorpresa: "Ho rassegnato le dimissioni"

Dopo Pantaleo Corvino, che ha lasciato l'incarico di Ds del Lecce ad inizio estate, anche un altro dirigente ex viola ha rassegnato le proprie dimissioni dal Lecce.

Le dimissioni

Abbastanza inaspettatamente, Sandro Mencucci si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato del club pugliese. Non sono ancora note le motivazioni dietro la scelta dell'ex dirigente della Fiorentina.

Le parole dell'ex viola

"In data odierna ho presentato le mie dimissioni da Amministratore Delegato dell'Unione Sportiva Lecce - dice Mencucci - Desidero ringraziare tutta la società giallorossa, in special modo il Presidente Saverio Sticchi Damiani, con il quale fin dal maggio 2022 si è instaurato un rapporto di massima fiducia e sincera collaborazione. Assieme a tutte le componenti della società e con la nostra calorosa tifoseria in questi anni sono stati raggiunti dei traguardi eccezionali ed il mio più sincero auspicio è che si possano continuare a scrivere pagine di storia giallorossa".